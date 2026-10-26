В Уфе пройдёт Слёт студенческих отрядов Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение об организации и проведении Слёта студенческих отрядов региона. Как стало известно «Башинформу», мероприятие состоится 20 ноября во Дворце борьбы.
Основными организаторами Слёта определены министерство молодёжной политики республики и БРО Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию Главы РБ. Документ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкирия получила 41 млн рублей на профобучение бойцов студотрядов.
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