В Уфе пройдёт Слёт студенческих отрядов Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение об организации и проведении Слёта студенческих отрядов региона. Как стало известно «Башинформу», мероприятие состоится 20 ноября во Дворце борьбы.

Основными организаторами Слёта определены министерство молодёжной политики республики и БРО Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию Главы РБ. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Башкирия получила 41 млн рублей на профобучение бойцов студотрядов.