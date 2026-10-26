В Башкирии в ЕГРН внесли 99% сведений о границах населенных пунктов

На очередном оперативном совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, которое прошло под председательством исполняющего обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Александра Шельдяева, обсудили исполнение поручения президента России по вопросу реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Цели программы напрямую связаны с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

И. о. премьер-министра отметил, что высшим должностным лицам регионов необходимо до 1 января 2027 года обеспечить завершение работ по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон и внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«В Башкортостане в основном эта работа завершена: в ЕГРН внесены сведения о 99,2% границ населенных пунктов и 99,8% границ территориальных зон», – добавил Александр Шельдяев.

Подробнее о ходе исполнения поручения доложил министр строительства и архитектуры республики Павел Сафонов. Он отметил, что по итогам проведенной минстроем РБ совместно с муниципалитетами аналитической работы требуется внести в ЕГРН сведения о 4 границах муниципальных образований, 37 границах населенных пунктов из 4561 и 12 территориальных зонах из 7962.

«Работа по внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон ведется с 2012 года, однако в последние два года проведен значительный скачок в данном направлении, доля внесения сведений в ЕГРН составила более 99%. Достижение такого результата также стало возможным благодаря субсидированию республикой проведение необходимых работ и обучающих семинаров, организованных минстроем РБ и Росреестром», – добавил министр.

«Внесение точных границ всех уровней имеет важное значение, так как позволяет предотвратить земельные споры, нарушения в сфере земельных отношений, а также возникновение ошибок при предоставлении земельных участков и налогообложения, – комментирует замминистра земельных и имущественных отношений РБ Артур Аманбаев. – Реализации мероприятий по наполнению ЕГРН актуальными и достоверными сведениями – задача в республике приоритетная. Для этого проводится постоянная и совместная работа органов исполнительной власти региона с органами местного самоуправления».

В завершение заседания Александр Шельдяев поручил администрациям муниципальных образований до 2 декабря 2026 года завершить работы по внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон.