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21:08 (UTC+5), 26 Октября 2026

В Башкирии обсудили проблемные темы в сфере обращения с отходами

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и.о. премьер-министра РБ Александр Шельдяев соцсети
Фото: и.о. премьер-министра РБ Александр Шельдяев | соцсети
Сергей Николаев
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На совещании с главами муниципалитетов отдельно разобрали, что сделано в сфере обращения с отходами и где еще остаются проблемы, сообщил в соцсетях и. о. премьер-министра Башкирии Александр Шельдяев. 

По его словам, регион пока удерживается в «зеленой зоне» федерального рейтинга. Ввели полигон в Баймакском районе мощностью 100 тысяч тонн в год. В первом квартале следующего года нужно запустить участок утилизации в Ишимбайском районе.

Но есть и замечания. Первый рейд волонтеров «Экосистемы» по контейнерным площадкам в Уфе показал, что порядок наведен не везде. Не все муниципалитеты закупились контейнерами – возможно, не сочли это важным.

К середине декабря муниципалитеты должны выполнить необходимые мероприятия по контейнерным площадкам, контейнерам, учету отходов. Главам, которые не справятся с задачами в срок, придется отвечать, будут приниматься жесткие меры.

«Поручил завершить привязку источников образования отходов к местам накопления в федеральной системе, подготовить финансирование содержания площадок на 2027 год и провести инвентаризацию камер видеонаблюдения на площадках, – подчеркнул Александр Шельдяев. – Нам важно добиться порядка на каждой площадке. Ответственность за это – на конкретных руководителях».
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