В Башкирии назначат новых уполномоченных по правам человека и ребенка

Госсобрание – Курултай РБ завтра, 27 октября, планирует рассмотреть кандидатуру Руслана Зайнуллина для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Башкирии и кандидатуру Ирины Сухаревой на пост уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщает сайт РБК-Уфа.
Уточняется, что обе кандидатуры внес в Госсобрание глава региона Радий Хабиров.
Руслан Зайнуллин – доктор юридических наук, профессор, занимает пост директора Института права УУНиТ.
Ирина Сухарева – депутат горсовета Уфы, и. о. директора Учебного центра государственной службы занятости населения, председатель Совета родителей Уфы.
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