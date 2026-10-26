В Башкирии на 104-м году не стало ветерана Валентины Потаповой

В Башкирии на 104-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Валентина Георгиевна Потапова. Об этом сообщили в администрации Баймакского района.
Валентина Георгиевна жила в Баймаке с 1936 года. После семилетки Валентина Георгиевна начала свой трудовой путь в местном отделении Госбанка, а затем, получив образование в училище, вернулась на прежнее место работы.
В 1942 году Валентина Георгиевна в 19-летнем возрасте ушла на фронт. После учебы она попала на Белорусский фронт. Служила в 100-м батальоне аэродромного обслуживания. Охраняла склад боеприпасов, рыла окопы, собирала клюкву и чернику, чистила на кухне огромное количество картошки, дежурила в штабе телефонисткой.
В 1943 году после курсов радисток Валентину Георгиевну направили в Вильнюс, где она и прослужила до самого окончания войны. Радостную весть о Победе она встретила в Прибалтике.
По возвращении вернулась работать в родное отделение Госбанка. После долгие годы работала на Тубинском руднике. Через два года после войны встретила будущего мужа Михаила Кирсановича Потапова. Вместе они дали жизнь четверым детям, мальчику и трём девочкам.
«Башинформ» выражает соболезнования родным и близким Валентины Потаповой.
Прощание с Валентиной Георгиевной состоится 26 октября на центральной площади Баймака.
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