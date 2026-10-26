ЦУР Башкирии рассказал о женщине, помогающей семьям в кризисных ситуациях

Посвятить свою жизнь помощи семьям уроженка Кигинского района решила еще будучи школьницей. В учреждении она занимается сопровождением родителей и детей, которые оказались в кризисных ситуациях. Также Айгуль содействует в психологической реабилитации людей, испытавших травмирующие события.

Кроме того, вот уже четыре года женщина является волонтёром гуманитарной миссии, помогая родственникам и близким участников спецоперации. Также совместно с коллегами собирает и отправляет в зону СВО медикаменты для военнослужащих.

«Мне нравится работать с людьми и мне важен результат моей работы», — говорит Шарипова.

В 2026 году Глава республики Радий Хабиров наградил неравнодушную жительницу медалью «От благодарного народа Башкортостана».