ЦУР Башкирии рассказал о женщине, помогающей семьям в кризисных ситуациях

Посвятить свою жизнь помощи семьям уроженка Кигинского района решила еще будучи школьницей. В учреждении она занимается сопровождением родителей и детей, которые оказались в кризисных ситуациях. Также Айгуль содействует в психологической реабилитации людей, испытавших травмирующие события.
Кроме того, вот уже четыре года женщина является волонтёром гуманитарной миссии, помогая родственникам и близким участников спецоперации. Также совместно с коллегами собирает и отправляет в зону СВО медикаменты для военнослужащих.
«Мне нравится работать с людьми и мне важен результат моей работы», — говорит Шарипова.
В 2026 году Глава республики Радий Хабиров наградил неравнодушную жительницу медалью «От благодарного народа Башкортостана».
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