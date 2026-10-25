В Уфе планируют изменить положение о контроле в сфере благоустройства

Администрацией Уфы подготовлен проект решения о внесении изменений в положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города. Корректировка обусловлена необходимостью приведения нормативно-правового акта в соответствие с требованиями федерального законодательства, сообщает сайт горсовета.
Так, в положении уточняется порядок отнесения объекта контроля к одной из категорий риска, предусматривается возможность подачи возражения на вынесенное предупреждение через единый портал государственных услуг. Также закрепляется возможность консультирования должностным лицом контрольного органа с использованием цифровых инструментов – мобильного приложения «Инспектор».
Кроме того, уточняется порядок проведения отдельных контрольных мероприятий. Например, при документарной проверке документы могут представляться контролируемыми лицами через единый портал государственных услуг или мобильное приложение «Инспектор».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.