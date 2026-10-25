В Уфе планируют изменить положение о контроле в сфере благоустройства

Администрацией Уфы подготовлен проект решения о внесении изменений в положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города. Корректировка обусловлена необходимостью приведения нормативно-правового акта в соответствие с требованиями федерального законодательства, сообщает сайт горсовета.

Так, в положении уточняется порядок отнесения объекта контроля к одной из категорий риска, предусматривается возможность подачи возражения на вынесенное предупреждение через единый портал государственных услуг. Также закрепляется возможность консультирования должностным лицом контрольного органа с использованием цифровых инструментов – мобильного приложения «Инспектор».

Кроме того, уточняется порядок проведения отдельных контрольных мероприятий. Например, при документарной проверке документы могут представляться контролируемыми лицами через единый портал государственных услуг или мобильное приложение «Инспектор».