В начале недели в Башкирии ожидается хорошая погода

По данным Башгидромета, 26 октября на территории республики ожидается малооблачная погода, без осадков.
Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°, местами до +2°, днем поднимется до +9, +14°. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется туман, видимость 500 м и менее.
В Уфе будет малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3, -5°, в центре города до +2°, днем +10, +12°.
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