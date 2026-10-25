В начале недели в Башкирии ожидается хорошая погода

По данным Башгидромета, 26 октября на территории республики ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°, местами до +2°, днем поднимется до +9, +14°. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется туман, видимость 500 м и менее.

В Уфе будет малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3, -5°, в центре города до +2°, днем +10, +12°.