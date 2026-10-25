В Башкирии спасатели эвакуировали мужчину с заглохшей лодки

Он находился на резиновой лодке и наехал на камни — в результате был повреждён ходовой винт двигателя.

Лодка потеряла ход, и мужчина не мог самостоятельно добраться до берега.

По данным госкомитета РБ по ЧС, неподалёку сотрудники поисково-спасательного отряда села Нугуш проводили профилактический рейд и заметили терпящего бедствие.

Спасатели оперативно подошли к лодке и эвакуировали мужчину на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась — всё обошлось.