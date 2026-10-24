В Башкирии предложили учредить новое почётное звание

«У нас много людей, которые годами сохраняют традиции, воспитывают молодые таланты и вкладывают душу в развитие города. Считаю важным, чтобы такие люди получали заслуженное признание», - подчеркнул мэр города.

Сергей Озерцов на Совете поблагодарил работников культуры за их труд и неравнодушие. Благотворительные концерты и акции, помощь участникам СВО и их семьям — это возможность выразить поддержку и напомнить бойцам, что за ними — родной город, близкие и люди, которые верят в них, отметил мэр.

Также он поделился на своей официальной странице в соцсети, что в этом году в Сибае обновили оборудование для школ дополнительного образования, отремонтировали Городской дом культуры, открыли детский культурно-просветительский центр «Ихлас». Скоро, после продолжительного ремонта, вновь откроет свои двери Сибайский башкирский государственный театр драмы имени Апслана Мубарякова.