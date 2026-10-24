Башкирия возглавила рейтинг регионов социально ориентированных НКО

Как отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, объявляя победителей на IV съезде региональных министров экономического развития, именно системная поддержка помогла Башкортостану выйти вперёд. Регион наращивает эффективность мер поддержки. Количество поставщиков социальных услуг с 315 организаций в 2021 году выросло до 489 организаций в 2025 году, а количество социальных предприятий – с 338 до 598.

– Сегодня социально-ориентированные некоммерческие организации Башкортостана активно участвуют в решении социальных проблем и развитии гражданского общества. Оказывают услуги в сфере социального обслуживания, дошкольного образования, спорта, молодежной политики, культуры и туризма. Мы активно привлекаем как республиканские, так и федеральные средства на развитие некоммерческого сектора. Уже шестой год в регионе работает единая грантовая электронная площадка, – рассказал и. о. премьер-министра правительства Башкортостана Александр Шельдяев.

Рейтинг субъектов России по реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО минэкономразвития России формируется с 2017 года. Башкортостан стабильно входит в тройку лидеров. В 2022 году впервые возглавил рейтинг, который учитывает целый ряд показателей, в их числе доступ некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере, охват населения, меры налогового стимулирования и т.д.

Как отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова, в республике усилена работа по внедрению мероприятий по поддержке некоммерческого сектора в муниципалитетах, в целом в городах и районах Башкортостана инфраструктура поддержки становится лучше, что трансформирует регион под те требования и задачи, что формируются на федеральном уровне.

– Сегодняшние результаты ещё раз показывают, что регион последовательно наращивает эффективность мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, расширяя их роль в оказании услуг. Благодаря внедрению в 2025 году системы рейтингования муниципалитетов республики по уровню поддержки СОНКО и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе имеющих статус социального предприятия, муниципалитеты больше не остаются в стороне: программы поддержки СОНКО и МСП действуют во всех муниципальных образованиях и даже в эти непростые для всех нас времена подкреплены финансированием, – сообщила Ольга Кабанова.

По словам министра, за последние годы регион прошел путь от точечной поддержки до системной интеграции негосударственных организаций в ключевые сферы жизни общества. В июне 2026 года Башкортостан утвердил Стратегию развития некоммерческого сектора Республики Башкортостан до 2030 года. По сути, это дорожная карта: в ней прописали, как сделать работу НКО в регионе устойчивее, эффективнее и полезнее для общества. И задача республики – создать условия, чтобы некоммерческий сектор и социальный бизнес смог раскрыться максимально полно.