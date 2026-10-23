В Уфе закроют проезд за Молодёжным театром

В Уфе на улице Крупской ограничат движение в ночь на субботу и воскресенье — запланирована уборка территории в квартале от Достоевского до Кирова.

Время закрытия: с 21 часа 23 октября до 7 часов 24 октября, и аналогично в ночь на 25-е число.