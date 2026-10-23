В Башкирии с начала года от отравлений алкоголем скончались 147 человек

В Башкирии в январе – сентябре текущего года от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 147 человек, следует из данных токсикологического мониторинга регионального управления Роспотребнадзора. В прошлом году за этот период погибли из-за отравлений алкоголем 132 жителя.
Больше всего летальные исходы от отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрированы в Уфе (39 случаев), Стерлитамаке (7) и Кумертау (6).
Также произошло 153 случая отравления наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами), 82 человека умерли. Окисью углерода (угарным газом) с начала года отравились 131 человек, 93 из них погибли.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 2028 случаев отравлений химической этиологии, из них 454 или 22,3% – с летальным исходом.
Напомним, что в Республике Башкортостан успешно реализуется масштабный социальный проект «Трезвое село», направленный на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с алкоголизмом в сельских поселениях. Это не просто просветительская кампания, а комплексная программа, цель которой — создать новую культуру досуга и восстановить физическое и духовно-нравственное здоровье жителей. Инициатива доказала свою эффективность – в селах-участниках снизилось количество отравлений спиртосодержащими продуктами и вырос интерес к активному образу жизни.
Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как конкурс «Трезвое село» изменил жизнь глубинки в Башкирии.
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