Вертолет Ка-26 совершил крестный облет над Уфой

Полёт по благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета выполнен с аэродрома «Забельский». На борту находились благочинный 5-го округа Уфимской епархии, настоятель Спасского храма села Алексеевка иерей Анатолий Киселев и староста храма Архистратига Божия Михаила и Всех Небесных Сил Бесплотных Надежда Власова.

«Благородная миссия продолжалась около часа. Участники полёта молились о защите, сохранении, благословении и ниспослании Божьей благодати. И пусть над Уфой всегда будет мирное небо!» — прокомментировали в Уфимской епархии.

Ранее в столице студенты и духовенство навестили подопечных центра «Именлек».