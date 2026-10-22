В Уфе кинотеатр-«сталинку» превратят в ТЮЗ

В Уфе продолжается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Победа», построенного в Черниковске в 1948 году. После проведения ремонтных работ в объекте культурного наследия будет располагаться городской Театр юного зрителя на 289 мест.

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день основная часть фасада отделана, внутри здания начинаются электромонтажные работы. В ходе работ строители подрядной организации восстановили утраченные элементы — капители колонн, пилястры и лепной декор, а цоколь и входную группу облицевали гранитом и украсили лепниной.

Как рассказали в Управлении капстроительства, в ходе работ строители обнаружили, что фундамент, стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии. Зданию требовалось укрепление. Решили провести дополнительное обследование и скорректировать проект. В связи с этим срок сдачи объекта немного сместится.

– Сейчас мы полным ходом восстанавливаем те пробелы, которые были допущены. В данный момент ведутся работы по ремонту теплотрассы. В течение 10 дней планируется запустить тепло и приступить к отделочным работам, – проинформировал замначальника УКС Рустам Нигматов.

Специалисты отмечают, что многое построено заново: часть перекрытий, лестничные марши, несколько участков стен.

Новая сцена будет современной и с учётом всех необходимых требований пожарной безопасности.

– Театру требуется больше места для загрузки декораций и другое расположение помещений. Нам удалось увеличить их количество, для этого задействовали даже цокольно-подвальную часть – там будут находиться помещения для персонала и часть мастерских. При этом серьезных изменений в архитектурных решениях объект не претерпел, – рассказал руководитель подрядной организации Сергей Минеев.