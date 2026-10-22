ГК «Первый Трест» получила премию за вклад в развитие городской среды

Премия «Партнёр, которому доверяет «Вся Уфа» традиционно вручается организациям и представителям бизнеса, которые вносят вклад в развитие столицы, поддерживают социальные и культурные инициативы и помогают создавать новые возможности для уфимцев. Премию из рук руководителя медиахолдинга «Вся Уфа» Дмитрия Каретко получила коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова.

— Благодарим Медиадом «Вся Уфа» за оценку нашей работы. Мы очень любим нашу Уфу и искренне верим, что будущее города создаётся сегодня — нашими общими усилиями, идеями и инициативами, — отметила Елизавета Самойлова. — Мы всегда рады поддерживать проекты, которые объединяют семьи, открывают новые возможности для детей и молодёжи, делают городскую среду комфортнее, а жизнь горожан — ярче и насыщеннее.

Отмечая работу ГК «Первый Трест», представители медиахолдинга подчеркнули, что деятельность девелопера выходит далеко за рамки строительства и продажи недвижимости, становясь значимой частью общественной жизни. Так, компания выступила партнером общегородского «Большого Семейного Фестиваля», объединившего семьи и поколения. На базе теннисной академии в Сипайлово развивается общероссийский детско-юношеский турнир по большому теннису. Также застройщик благоустраивает участок «Уфимского Ожерелья» в рамках проекта комплексного развития территории «Лесное Ожерелье».

Торжественная церемония награждения прошла в кинотеатре «Родина» в рамках презентации нового телесезона Медиадома «Вся Уфа», который сегодня объединяет телеканал, газеты «Вечерняя Уфа», «Уфимские ведомости», «Киске ӨФӨ», журнал «Уфа» и интернет-площадки.