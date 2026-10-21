Водитель из Башкирии рассказал, как спасал девушек из горящего ТЦ

В момент пожара в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке водителя Даниила Исаева не должно было там быть. Разгрузить хлеб и уехать водитель «Стерлитамакского хлебокомбината» должен был несколькими часами ранее.

Но утром, прямо перед выездом, сломалась его «Газель». Ремонт машины длился 1,5 часа. Только потом мужчина отправился развозить продукцию по магазинам и торговые павильоны. Так Даниил оказался у горящего ТЦ именно в тот момент, когда был нужен, и стал ангелом-хранителем для двух девушек. Подробности истории опубликовал Народный фронт Башкирии.

Напомним, когда герой публикации увидел, что пожарные лестницы не достают до людей, он принял решение подогнать свою «ГАЗель» вплотную к стене горящего здания. Несколько мужчин забрались на крышу фургона и уже оттуда смогли протянуть ручную лестницу к окну третьего этажа. Благодаря этой импровизированной переправе из задымленного здания спаслись две девушки.

За проявленный героизм администрация Стерлитамака вручила Даниилу Исаеву благодарственное письмо. Как стало известно «Башинформу», в региональном МЧС рассматривают вопрос о представлении мужчины к ведомственной награде «За спасение людей на пожаре».