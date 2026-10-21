В Башкортостане развивают онлайн-платформу для реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди»

Платформа объединяет в одном месте всё необходимое для безопасных и регулярных занятий. Пользователям доступны вводные материалы по безопасности, разминке, восстановлению и подбору нагрузки, а также видеоуроки с детальным разбором техники упражнений. Ресурс предлагает готовые тренировочные программы как для домашних условий, так и для тренажерного зала. Они рассчитаны на разный уровень подготовки — от новичков до опытных спортсменов. Отдельно предусмотрены планы для возвращения к тренировкам после перерыва и занятий в дни сниженной энергии.
Важной особенностью платформы стала адаптивная направленность. Разработчики подготовили специализированные программы для участников с ампутацией руки, ампутацией ноги с протезом, а также для тренировок в сидячем формате.
Главная задача ресурса — сделать профессиональные знания тренеров доступными каждому. Пользователь сможет открыть программу, изучить технику упражнения, выбрать подходящий уровень нагрузки и продолжить путь к восстановлению и спортивным результатам независимо от места проживания.
Электронную платформу лично собирает руководитель проекта Булат Зарипов. Он выстроил структуру обучения, организовал и отснял учебные материалы, подготовил тренировочные программы и систему сопровождения участников. При этом создатели подчеркивают, что все материалы служат практической помощью для тренировочного процесса и не заменяют индивидуальные рекомендации врача и специалиста по реабилитации.
По вопросам участия в проекте можно обратиться к руководителю Булату Зарипову по телефону +7 (999) 622-35-11.
Вступить в проект https://сильныелюди102.рф/
Проект реализуется при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ, #Росмолодёжь и #ФСГОРБ
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