В Башкортостане развивают онлайн-платформу для реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди»

Платформа объединяет в одном месте всё необходимое для безопасных и регулярных занятий. Пользователям доступны вводные материалы по безопасности, разминке, восстановлению и подбору нагрузки, а также видеоуроки с детальным разбором техники упражнений. Ресурс предлагает готовые тренировочные программы как для домашних условий, так и для тренажерного зала. Они рассчитаны на разный уровень подготовки — от новичков до опытных спортсменов. Отдельно предусмотрены планы для возвращения к тренировкам после перерыва и занятий в дни сниженной энергии.

Важной особенностью платформы стала адаптивная направленность. Разработчики подготовили специализированные программы для участников с ампутацией руки, ампутацией ноги с протезом, а также для тренировок в сидячем формате.

Главная задача ресурса — сделать профессиональные знания тренеров доступными каждому. Пользователь сможет открыть программу, изучить технику упражнения, выбрать подходящий уровень нагрузки и продолжить путь к восстановлению и спортивным результатам независимо от места проживания.