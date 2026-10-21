В Башкирии скорректировали расписание приютовских электричек

С 25 октября меняется расписание ряда пригородных поездов, сообщили в БППК.
По понедельникам, вторникам, средам, четвергам: № 7406/7404 Абдулино (отпр. 07.49) – Приютово (приб. 08.30. отпр. 08.31) – Дёма (приб. 12.10, отпр. 12.20) – Улу-Теляк (приб. 14.10).
По пятницам: № 7406/7414 Абдулино (отпр. 07.49) – Приютово (приб. 08.30, отпр. 08.31) – Дёма (приб. 12.10).
По субботам: № 7404 Приютово (отпр. 08.31) – Дёма (приб. 12.10, отпр. 12.20) – Улу-Теляк (приб. 14.10).
По воскресеньям: № 7414 Приютово (отпр. 08.31) – Дёма (приб. 12.10).
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