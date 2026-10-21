В Башкирии открылся еще один агрокласс

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства Башкирии, проект реализован благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Обучение в агроклассе будет вестись по направлению «Агроинженерия» с углубленным изучением физики, математики и информатики.
«Инвестором образовательного проекта выступил СПК „Колхоз имени Салавата“, который активно внедряет современные технологии, строит роботизированную ферму с инвестициями около 1,2 млрд рублей и заинтересован в подготовке собственных кадров. Именно запрос предприятия определил профиль класса», — подчеркнули в минсельхозе Башкирии.
На оснащение класса выделено 5 млн рублей, еще почти 2 млн рублей — на адаптацию помещения под лабораторные и проектные работы. По регпроекту 90% расходов на создание класса возместят из федерального и регионального бюджетов.
В церемонии открытия очередного агрокласса участвовал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
«Агротехнологические классы — наш прямой мост между школой, вузом и реальным производством, — заявил Ильшат Фазрахманов. — В Зиргане мы видим образцовый пример такого партнерства: инвестор вкладывает средства в оснащение и ремонт, государство компенсирует затраты, БашГАУ обеспечивает методическую поддержку. Хочется верить, что ребята, которые сегодня сядут за современные лабораторные столы и тренажёры, через несколько лет придут на предприятия республики уже подготовленными специалистами. Таким образом, в стране, в республике создаётся целая система по подготовке кадров, не просто кадров, а компетентных специалистов будущего поколения».
Для организации качественного учебного процесса агрокласс оснащен современным оборудованием: интерактивным комплексом, тренажёрным комплексом «Изучение устройства трактора с прицепом и экскаватором», тренажером «Устройство и навыки вождения сельскохозяйственной техники», цифровыми микроскопами, 3D-принтером и сканером, базовым робототехническим набором и набором-конструктором программируемого образовательного БАС для автономных полётов.
Всего к концу 2026 года в Башкирии будет создано 10 агротехклассов. Образовательный проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одной из главных его целей является создание к 2030 году эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100% обучающихся.
Ранее в селе Шингак-Куль Чишминского района открылся агротехнологический класс, сообщал Башинформ.
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