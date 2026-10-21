В Башкирии объявили в розыск должника по алиментам

По данным ведомства, задолженность гражданина превышает 700 тысяч рублей. Несмотря на решение суда и возбуждённое исполнительное производство, мужчина не исполняет свои обязательства. Он скрывается, не выходит на связь с судебными приставами и не проживает по последнему известному адресу.

В отношении должника применены все необходимые меры: ограничен выезд за пределы России, а также он официально объявлен в розыск.

Предполагается, что разыскиваемый гражданин может находиться как в самом Стерлитамаке, так и периодически появляться в Уфе.