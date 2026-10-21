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13:29 (UTC+5), 21 Октября 2026

В Башкирии назначили нового Бирского межрайонного прокурора

Приказом Генерального прокурора РФ Илья Виталин назначен на должность Бирского межрайонного прокурора. Также ему присвоено звание старшего советника юстиции.

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администрация Бирского района Мах
Фото: администрация Бирского района | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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Представление нового прокурора прошло в администрации Бирского района при участии заместителя прокурора республики Андрея Маркина, главы районной администрации Павла Трапезникова, депутатов, представителей правоохранительных и надзорных органов, межрайонного суда, предприятий, организаций и СМИ.

По данным местного муниципалитета, Илья Павлович родился в 1987 году в Благовещенске. В 2008 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета. После этого в течение двух лет был помощником прокурора Бураевского района и старшим помощником Бирского межрайонного прокурора.

В 2010 году он был назначен заместителем Дюртюлинского межрайонного прокурора.

С 2014 по 2019 год занимал должность прокурора Бижбулякского района. В последующем был переведен в прокуратуру РБ, где в разных подразделениях проработал до конца 2022 года.

В 2023 году назначен заместителем прокурора Кировского района Уфы. Оттуда переведен в Бирск.

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