Пресс-конференция в «Башинформе», посвященная Российскому энергетическому форуму, отменяется

Внимание! Пресс-конференция в информационном агентстве «Башинформ», посвященная Российскому энергетическому форуму и открытию 32-й международной выставки «Энергетика Урала» и специализированной выставки «Электротехника. Кабель», запланированная на 22 октября в 11:00, отменяется по не зависящим от агентства обстоятельствам. Приносим извинения за неудобства.

Российский энергетический форум состоится в Уфе с 28 по 30 октября по утвержденному графику. Всю актуальную информацию о проведении мероприятий можно уточнить напрямую у организаторов.