Лунный свет помешает уфимцам увидеть пик звездопада Ориониды

Это один из самых красивых звездопадов, порожденный кометой Галлея. Частицы, оставленные кометой, влетают в атмосферу Земли со скоростью 66 километров в секунду и сгорают на высоте около 100 километров, оставляя яркие светящиеся следы.
В час активности потока можно будет увидеть от 15 до 20 метеоров. Они отличаются высокой скоростью. Иногда встречаются и яркие болиды, оставляющие ионизованный след на несколько секунд.
Свое название Ориониды получили по созвездию Ориона — именно в нем находится радиант потока, точка, из которой визуально вылетают метеоры. Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета, когда созвездие поднимается высоко над горизонтом.
Однако насладиться звездопадом в полной мере помешает Луна. Она будет освещена на 79% (фаза растущего светила за четыре дня до полнолуния). Луна взойдет в 16.26 и будет светить большую часть ночи, зайдя за горизонт только в 02.38, сообщили в Уфимском городском планетарии.
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