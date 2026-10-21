Группа «Бонд с кнопкой» выпустила новую песню «Катастроф»

Это первый сингл коллектива за последний год, выпущенный после релиза альбома «Дом». Композиция стала самым масштабным музыкальным высказыванием группы. В записи трека принял участие сводный хор из 350 человек.

Как написал у себя в соцсетях фронтмен группы Ильи Золотухин, идея текста родилась из личной истории про бытовую проблему протекшей крыши.

«Меня волнует кризис 25 лет, когда вроде ты уже взрослый, а вроде бы и не взрослый, и тебе нужно разбираться со всеми бытовыми и личными проблемами. И ты сидишь такой весь из себя инородный», — поделился.

Композиция доступна на всех популярных платформах.

Ранее группа попала в фильм «Последний Богатырь. Колобок».

«Бонд с кнопкой» — инди-фолк группа, основанная в 2017 году в Нефтекамске. Основатель, вокалист и автор всех песен — Илья Золотухин.