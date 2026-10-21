Госдума запретила приватизацию земель на месте воинских захоронений

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, вносящий изменения в Земельный кодекс РФ. Новые нормы регулируют ограничения оборота земельных участков.
Согласно документу, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и занятые воинскими захоронениями, полностью изымаются из оборота. Как пояснил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эта мера направлена на сохранение мемориальных мест и обеспечение свободного доступа граждан к ним.
Кроме того, закон вводит ограничения на оборот участков, занятых зданиями и сооружениями, необходимыми для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии воинские захоронения поставят на кадастровый учёт. Подробнее в этой публикации агентства.
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