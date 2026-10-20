Жителям Уфы предложили выбрать названия улицы и сквера

Свое мнение горожане могут оставить по ссылке.

Также уфимцам предложили дать обратную связь по присвоению скверу в Ленинском районе имени выдающегося государственного деятеля и поэта Гавриила Державина.

Голосование продлится до 27 октября включительно и доступно через Госуслуги.

Напомним, в Уфе на день закроют улицу Кировоградскую.