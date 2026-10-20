В Уфе на полдня ограничат движение на улице Мубарякова

В четверг, 22 октября, закроют движение на протяжённости сквера Юнармейцев — от ул. Софьи Перовской до дома №16 по ул. Мубарякова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, закрытие запланировано с 9.30 до 13 часов в связи с торжественным мероприятием — открытием бюста ветерана боевых действий в Афганистане П. В. Ганцева.