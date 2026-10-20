В России назвали опасные схемы покупки жилья без первого взноса

По его словам, ужесточение банковского контроля и умные информационные системы делают такие махинации практически нерабочими.

Завышение стоимости на вторичном рынке

Ранее покупатели договаривались с продавцом об увеличении цены в договоре, чтобы банк зачел разницу как первый взнос. Сегодня это не работает: банки накопили базы реальных цен и используют автоматическую оценку. Более того, кредитные организации часто оценивают жилье ниже рыночной стоимости, что делает схему бессмысленной.

Потребительский кредит на первый взнос

Светлов называет эту схему одной из самых опасных. Банки научились отслеживать такие заявки и могут пересмотреть условия сделки. Кроме того, при текущих ставках около 35% годовых кредит в 1 млн рублей добавляет к ежемесячным платежам порядка 35 тыс. руб. Вместе с ипотекой нагрузка превышает 100 тыс. руб. в месяц. Эксперт советует перед оформлением попробовать 3-4 месяца откладывать аналогичную сумму, чтобы проверить свою платежеспособность.

Покупка у застройщика с завышением цены

Для льготных программ требуется взнос от 20%. Застройщики предлагают «внести» его за покупателя, завышая стоимость квартиры. В итоге заемщик переплачивает за метры и не сможет выйти в безубыток при продаже. Дополнительная ловушка — рефинансирование: новый банк даст только 70-80% от реальной рыночной стоимости жилья, что может оказаться меньше суммы долга.

«Ипотека без первоначального взноса сегодня — это игра в долгую с высокими рисками. Единственный разумный вариант — если вы действительно нашли объект по цене ниже рынка, но на практике это редкость. Лучше накопить взнос или рассмотреть более бюджетный объект», — цитирует Светлова издание.