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11:17 (UTC+5), 20 Октября 2026

В минобрнауки рассказали о росте интереса к целевому обучению в 2026 году

Средний балл вырос до 66,7, а заявки подали более 122 тысяч абитуриентов.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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В 2026 году средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших в российские вузы по целевой квоте, вырос на 2,1 пункта и достиг 66,7 балла, сообщили в минобрнауки РФ. 

По словам замглавы ведомства Елены Тумаковой, повышение среднего балла — это осознанная стратегия ведомства.

«Мы ставим целевым ориентиром повышение среднего балла, чтобы целевой прием стал дополнительным стимулом для сильных, талантливых и мотивированных абитуриентов», — подчеркнула Тумакова.

В этом году правила набора существенно изменились. Заказчики впервые определяли квоту не в процентах, а в конкретных цифрах: сколько именно специалистов, по какой специальности и в каком вузе им необходимы. Абитуриенты могли отслеживать предложения через платформу «Работа в России», выбирая не просто место, а конкретного заказчика и условия будущей работы.

В приемную кампанию 2026 года было подано 122 509 заявлений на целевое обучение — на 17 736 больше, чем в прошлом году. План целевого приема полностью выполнили 86 университетов, что на 35 вузов больше, чем годом ранее.

Ранее минобрнауки России подготовило проект изменений в порядок приема в университеты. 

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