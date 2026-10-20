В Башкирии легализуют работников лесопереработки и ЧОПов

До конца года в Башкирии планируют вывести из теневой занятости сотрудников лесоперерабатывающих компаний и частных охранных предприятий. Именно в этих сферах выявляют наибольшую концентрацию нелегальных работников. Об этом по итогам заседания Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов.

«Действовать будем в рамках действующего законодательства и никаких "поблажек" для нарушителей не будет. Вопрос очень болезненный, но для нас важно донести, что трудиться официально гораздо выгоднее и безопаснее как для самих сотрудников, так и для их работодателей», – отметил он.

Всего с начала года в республике из теневой занятости вывели более 24 тысяч человек. Для сравнения, в июле цифра была на уровне 7 тысяч работников.