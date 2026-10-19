Жители Башкирии смогут проще покупать льготные билеты на электрички

В Башкортостане пригородными поездами ежегодно пользуются более 5,6 млн пассажиров. Свыше 560 тысяч из них имеют региональные льготы. Для девяти категорий граждан, включая ветеранов труда и пенсионеров по старости, предусмотрена скидка 50% с апреля по октябрь. Школьники и студенты очной формы обучения тоже могут ездить за полцены.

Александр Шельдяев поручил минтрансу республики вместе с пригородной пассажирской компанией ускорить работу с РЖД и Социальным фондом. Планируется до 20 ноября заключить соглашение, которое позволит подтверждать льготы через приложение.



На совещании разобрали и жалобы на билеты без указания места на маршруте Уфа — Оренбург.

«Скажу, что тут всё зависит от состава. В будни на „Орлан“ билеты продаются с местами, а в выходные на более вместительный „Финист“ — без них. Направление очень популярное, желающих много, особенно в сезон. Будем прорабатывать и этот вопрос, нужно убрать лишние сложности и сделать людям удобно», – отметил и. о. премьер-министра.