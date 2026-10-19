ЦУР Башкирии рассказал о враче-эпидемиологе с 40-летним стажем

Азат Мухаметзянов начинал карьеру помощником санитарного врача, а теперь его профессиональный путь в медицине насчитывает свыше 40 лет.
Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава РБ неоднократно курировал отправку гуманитарной помощи в военные госпитали — Мухаметзянов сам выезжал в зону специальной военной операции, сопровождая важные грузы.
«Я люблю это профессию, потому что в медицину можно идти только с любовью. По-другому здесь невозможно работать», — поделился он в интервью ЦУР Башкортостана.
Указом Главы республики Радия Хабирова в 2026 году Мухаметзянов награжден медалью «От благодарного народа Башкортостана».
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