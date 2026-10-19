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11:15 (UTC+5), 19 Октября 2026

ЦУР Башкирии рассказал о враче-эпидемиологе с 40-летним стажем

Героем совместного проекта Центра управления Республикой Башкортостан и телеканала БСТ «Повод гордиться» стал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.

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стоп-кадр видео БСТ проект «Повод гордиться»
Фото: стоп-кадр видео БСТ | проект «Повод гордиться»
Иван Вавилов

Азат Мухаметзянов начинал карьеру помощником санитарного врача, а теперь его профессиональный путь в медицине насчитывает свыше 40 лет.

Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава РБ неоднократно курировал отправку гуманитарной помощи в военные госпитали — Мухаметзянов сам выезжал в зону специальной военной операции, сопровождая важные грузы.

«Я люблю это профессию, потому что в медицину можно идти только с любовью. По-другому здесь невозможно работать», — поделился он в интервью ЦУР Башкортостана.

Указом Главы республики Радия Хабирова в 2026 году Мухаметзянов награжден медалью «От благодарного народа Башкортостана».

Ранее проект «Повод гордиться» рассказал о заслуженном деятеле искусств Башкирии.

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