Модель с башкирскими корнями Ирина Шейк вышла на подиум Victoria's Secret

40-летняя супермодель Ирина Шейк, имеющая корни в башкирском Сибае, приняла участие в показе бренда нижнего белья Victoria’s Secret, который прошел в Лос-Анджелесе. Она прошлась по подиуму в двух нарядах: черно-белом комплекте нижнего белья из кружева и розовом пеньюаре.

Для Ирины Шейк это уже четвертый выход на подиум бренда. Впервые модель приняла участие в показе в 2016 году. Также выходила на подиум в 2024 и 2025 годах.

Напомним, Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхисламова) родилась и жила в городе Еманжелинске Челябинской области. Но вот ее бабушка всю жизнь прожила в Сибае. Галия Гайнисламовна была одной из известнейших женщин столицы башкирского Зауралья. В годы войны служила разведчицей на 3-м Украинском фронте. Пока была жива бабушка, супермодель часто приезжала в Сибай.