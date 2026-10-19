Модель с башкирскими корнями Ирина Шейк вышла на подиум Victoria's Secret

40-летняя супермодель Ирина Шейк, имеющая корни в башкирском Сибае, приняла участие в показе бренда нижнего белья Victoria’s Secret, который прошел в Лос-Анджелесе. Она прошлась по подиуму в двух нарядах: черно-белом комплекте нижнего белья из кружева и розовом пеньюаре.
Для Ирины Шейк это уже четвертый выход на подиум бренда. Впервые модель приняла участие в показе в 2016 году. Также выходила на подиум в 2024 и 2025 годах.
Напомним, Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхисламова) родилась и жила в городе Еманжелинске Челябинской области. Но вот ее бабушка всю жизнь прожила в Сибае. Галия Гайнисламовна была одной из известнейших женщин столицы башкирского Зауралья. В годы войны служила разведчицей на 3-м Украинском фронте. Пока была жива бабушка, супермодель часто приезжала в Сибай.
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