Проект из Башкирии стал победителем молодежной медиапремии «Шум»

Два проекта из Башкирии вошли в число финалистов молодежной Всероссийской медиапремии «Шум». Церемония вручения премии в сфере медиа и журналистики прошла в Москве.
В номинации «Яркий старт» были представлены проекты: авторский фильм Киры Ацеховской «Обычные-необычные подростки» и цикл программ «Азбука башкирской кухни». Оба проекта были сняты на гранты Главы Башкирии.
В результате победителем молодежной премии «Шум» стала «Азбука башкирской кухни». Редактор и автор сценария Азалия Зарипова получила статуэтку и 250 тысяч рублей.
Премия «Шум» — флагманский проект Центра развития молодежных медиа «ШУМ». Ее главная цель — найти и поощрить талантливых молодых медиаспециалистов, которые создают ценностно-ориентированный и социально значимый контент. В третьем сезоне проект собрал более 15 тысяч заявок из всех регионов России, а также из других стран. В итоговом мероприятии приняли участие 75 финалистов, проекты которых были отобраны экспертным советом. Общий призовой фонд премии «Шум» составил 10 млн рублей.
Ранее Глава Башкирии рассказал о победителе I национальной премии «Женщины НКО».
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