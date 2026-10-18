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18:28 (UTC+5), 18 Октября 2026

Проект из Башкирии стал победителем молодежной медиапремии «Шум»

Проект получил 250 тысяч рублей.

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Инсаф Хужабирганов
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Два проекта из Башкирии вошли в число финалистов молодежной Всероссийской медиапремии «Шум». Церемония вручения премии в сфере медиа и журналистики прошла в Москве.

В номинации «Яркий старт» были представлены проекты: авторский фильм Киры Ацеховской «Обычные-необычные подростки» и цикл программ «Азбука башкирской кухни». Оба проекта были сняты на гранты Главы Башкирии. 

В результате победителем молодежной премии «Шум» стала «Азбука башкирской кухни». Редактор и автор сценария Азалия Зарипова получила статуэтку и 250 тысяч рублей.

Премия «Шум» — флагманский проект Центра развития молодежных медиа «ШУМ». Ее главная цель — найти и поощрить талантливых молодых медиаспециалистов, которые создают ценностно-ориентированный и социально значимый контент. В третьем сезоне проект собрал более 15 тысяч заявок из всех регионов России, а также из других стран. В итоговом мероприятии приняли участие 75 финалистов, проекты которых были отобраны экспертным советом. Общий призовой фонд премии «Шум» составил 10 млн рублей.

Ранее Глава Башкирии рассказал о победителе I национальной премии «Женщины НКО».

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