В Общественной палате предложили начинать уроки в школе в 9 утра

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал неплохой идею перенести начало школьных уроков на девять утра, но отметил, что инициатива может потребовать изменений рабочего графика родителей учеников. Об этом он сказал РИА Новости.
Ранее в Общественной палате России предложили перенести начало уроков в школах на девять утра для повышения уровня безопасности учеников, которые добираются до школы в тёмное время суток.
«В девять утра для детей будет нормально, но мамы будут на работу опаздывать, потому что не у всех дедушки и бабушки есть. Тогда нужно сдвигать рабочий день родителям. Хотя для ребят лишние полчаса поспать — это уже неплохо», — сказал Геннадий Онищенко РИА Новости.
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