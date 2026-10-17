В горном селе Башкирии построили детскую площадку в рамках нацпроекта

В райцентре Старосубхангулово Бурзянского района стало больше детских площадок. Благоустройство провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках этой программы средства выделяются на проекты, выбранные самими жителями, отметили в минЖКХ РБ.
Что появилось на новой площадке: игровые элементы и безопасное резиновое покрытие, сцена для проведения мероприятий и праздников, видеонаблюдение, освещение и ограждение для безопасности, тротуарные дорожки для прогулок, МАФы для эстетики.
Ранее в Старосубхангулово обновили парк «Базал».
Уже известно, что по результатам голосования в 2027 году в Башкирии благоустроят ещё 152 объекта, на эти цели федеральный бюджет выделит 1 млрд руб.
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