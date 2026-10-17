В Башкирии врачи напомнили о геморрагической лихорадке

Осенью опять повышается риск заболеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, напомнили в минздраве Башкирии. В народе её называют "мышиной" - болезнь вызывает вирус, который выделяют лесные мыши. Осенью многие наводят порядок на дачах, в садах и огородах. В это время особенно важно соблюдать осторожность: мыши ищут тёплое укрытие на зиму, поэтому в помещениях и местах хранения урожая могут быть следы грызунов.

Период с момента заражения до появления первых признаков продолжается от 2 до 3 недель, реже до 7 недель. Заболевание развивается остро. Резко повышается температура до 39-40 градусов, лихорадка длится в течение 5-7 дней. К ней присоединяется головная боль, появляются слабость и ломота в мышцах, боли в поясничной области. При первых же симптомах нужно вызывать врача, - посоветовали в минздраве.

Как снизить риск:

- мыть руки с мылом после пребывания на улице,

- при уборке использовать перчатки, респиратор и дезинфицирующее средство,

- предпочитать влажную уборку,

- хранить продукты в плотно закрытой таре в недоступных для грызунов местах.

Ранее сообщали, что эксперты прогнозируют рост заболеваемости ГЛПС. В январе-сентябре текущего года мышиной лихорадкой заболели 367 жителей Башкирии.