В Башкирии врачи напомнили о геморрагической лихорадке

Осенью опять повышается риск заболеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, напомнили в минздраве Башкирии. В народе её называют "мышиной" - болезнь вызывает вирус, который выделяют лесные мыши. Осенью многие наводят порядок на дачах, в садах и огородах. В это время особенно важно соблюдать осторожность: мыши ищут тёплое укрытие на зиму, поэтому в помещениях и местах хранения урожая могут быть следы грызунов.
Период с момента заражения до появления первых признаков продолжается от 2 до 3 недель, реже до 7 недель. Заболевание развивается остро. Резко повышается температура до 39-40 градусов, лихорадка длится в течение 5-7 дней. К ней присоединяется головная боль, появляются слабость и ломота в мышцах, боли в поясничной области. При первых же симптомах нужно вызывать врача, - посоветовали в минздраве.
Как снизить риск:
- мыть руки с мылом после пребывания на улице,
- при уборке использовать перчатки, респиратор и дезинфицирующее средство,
- предпочитать влажную уборку,
- хранить продукты в плотно закрытой таре в недоступных для грызунов местах.
Ранее сообщали, что эксперты прогнозируют рост заболеваемости ГЛПС. В январе-сентябре текущего года мышиной лихорадкой заболели 367 жителей Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.