Чемпионат «ГеоВызов» из Башкирии номинирован на национальную премию

Международный геологический чемпионат «ГеоВызов», который проводится в Башкортостане, номинирован на национальную премию «Хрустальный компас». Проект успешно прошёл квалификационный отбор и борется за победу в номинации «Признание общественности».

«Хрустальный компас» — одна из самых престижных наград в области географии, экологии и сохранения природного и культурного наследия, которая ежегодно вручается авторам наиболее значимых и полезных инициатив. Чемпионат «ГеоВызов» объединяет молодых геологов со всего мира и направлен на популяризацию геологических профессий.

Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов призвал жителей поддержать республиканский проект:

«Друзья, международный геологический чемпионат „ГеоВызов“ участвует в Национальной премии „Хрустальный компас“. Проект уже прошёл отбор и борется за победу в номинации „Признание общественности“. Голосование продлится до 23:59 31 октября. Давайте поддержим наш проект, который объединяет молодых геологов со всего мира и дарит им яркие эмоции».

Отдать свой голос за «ГеоВызов» можно на официальном сайте премии по ссылке.