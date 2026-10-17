Чемпионат «ГеоВызов» из Башкирии номинирован на национальную премию

Международный геологический чемпионат «ГеоВызов», который проводится в Башкортостане, номинирован на национальную премию «Хрустальный компас». Проект успешно прошёл квалификационный отбор и борется за победу в номинации «Признание общественности».
«Хрустальный компас» — одна из самых престижных наград в области географии, экологии и сохранения природного и культурного наследия, которая ежегодно вручается авторам наиболее значимых и полезных инициатив. Чемпионат «ГеоВызов» объединяет молодых геологов со всего мира и направлен на популяризацию геологических профессий.
Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов призвал жителей поддержать республиканский проект:
«Друзья, международный геологический чемпионат „ГеоВызов“ участвует в Национальной премии „Хрустальный компас“. Проект уже прошёл отбор и борется за победу в номинации „Признание общественности“. Голосование продлится до 23:59 31 октября. Давайте поддержим наш проект, который объединяет молодых геологов со всего мира и дарит им яркие эмоции».
Отдать свой голос за «ГеоВызов» можно на официальном сайте премии по ссылке.
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