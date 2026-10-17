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16:30 (UTC+5), 17 Октября 2026

Более 48 тысяч уфимцев вышли на общегородской субботник

Месячник по уборке территорий продлится в столице региона до 1 ноября.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Сегодня в Уфе прошёл масштабный общегородской субботник. В нём приняли участие более 48 тысяч человек, сообщили в городской администрации.

Участники очистили улицы от мусора и опавших листьев, привели в порядок береговые зоны, парки, скверы, дворы, газоны и объекты внешнего благоустройства. Для работы было привлечено 520 единиц техники. Всего вывезено 2 274 кв.м мусора. Очищено 317 кв.м парков, лесопарков, скверов и газонов, а также 1 241 тыс. кв.м придворовых и внутриквартальных территорий.

Напомним, месячник по уборке территорий продлится в столице региона до 1 ноября. Принять в нём участие приглашаются уфимцы и трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

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