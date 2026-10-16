В Уфе оценили перспективы развития гостиничной отрасли

В Уфе городские власти оценили перспективы развития гостиничной отрасли. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.
Согласно опубликованным данным, в Уфе работает 107 гостиниц с более чем 4 тысячами номеров на 7 тысяч человек. 98 уфимских гостиниц находятся в частной собственности, 9 - в государственной. Средний уровень загрузки номерного фонда в 2025 году составил 55,2%. В весенний и осенний периоды, когда проводится большинство выставок, форумов, конференций, загрузка многих гостиниц достигает 90-100%.
Основная доля туристического потока в Уфе приходится на сегмент событийного и делового туризма. Турпоток по итогам 2025 года составил 4 миллиона человек.
Среди проблем гостиничной отрасли называется уменьшение спроса на гостиничные услуги, выбор альтернативных вариантов размещения - квартир или апартаментов, а также сезонность спроса, приводящую к неравномерной загрузке. Для решения этих вопросов предлагается проведение событийных мероприятий, продвижение туристского потенциала столицы республики, формирование положительного имиджа и привлекательности города.
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