Американская компания Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, способного благодаря системе ускорителей на сжатом воздухе кратковременно отрываться от земли и выполнять воздушные манёвры. Презентация прошла на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре (штат Техас), сообщает ТАСС.
Во время демонстрации автомобиль проехал по изогнутой рампе в перевёрнутом положении, оторвался от поверхности, совершил переворот в воздухе и плавно приземлился. Также Roadster перепрыгнул через ряд припаркованных автомобилей Tesla.
Заявленное время разгона с места до 100 км/ч составляет 0,81 секунды. Глава Tesla Илон Маск назвал новинку «результатом сотрудничества лучшей в мире автомобильной компании и лучшей в мире ракетной компании». Серийное производство планируется начать в 2028 году.
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