Теплая осень подходит к концу: в Башкирии ожидается резкое похолодание

Уходящая неделя в республике выдалась аномально тёплой. Под влиянием среднеазиатских воздушных масс максимальные температуры воздуха приближались к абсолютным максимумам, которые наблюдались ранее. Однако тёплая погода подходит к концу.

По данным Башгидромета, со сменой антициклонов в начале следующей недели жителей республики ожидает понижение температуры воздуха. 19 октября в большинстве районов днём похолодает до +8…+13°, по юго-востоку ещё удержится +18°. С прохождением холодного фронта местами пройдут небольшие дожди, усилится ветер северо-западного направления до 15–20 м/с.

20 октября продолжится дальнейшее понижение температуры: ночью — до +1…−4°, днём — до +5…+10°.