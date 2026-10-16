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15:52 (UTC+5), 16 Октября 2026

Теплая осень подходит к концу: в Башкирии ожидается резкое похолодание

С прохождением холодного фронта местами пройдут небольшие дожди, усилится ветер северо-западного направления до 15–20 м/с.

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Альфия Аглиуллина ИА «Башинформ»
Фото: Альфия Аглиуллина | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Уходящая неделя в республике выдалась аномально тёплой. Под влиянием среднеазиатских воздушных масс максимальные температуры воздуха приближались к абсолютным максимумам, которые наблюдались ранее. Однако тёплая погода подходит к концу.

По данным Башгидромета, со сменой антициклонов в начале следующей недели жителей республики ожидает понижение температуры воздуха. 19 октября в большинстве районов днём похолодает до +8…+13°, по юго-востоку ещё удержится +18°. С прохождением холодного фронта местами пройдут небольшие дожди, усилится ветер северо-западного направления до 15–20 м/с.

20 октября продолжится дальнейшее понижение температуры: ночью — до +1…−4°, днём — до +5…+10°.

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