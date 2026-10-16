Программа телеканала «Тамыр» из Уфы вышла в финал премии «ТЭФИ-KIDS»

Программа «КӘСЕП. Детям о народных ремёслах» детско-юношеского телеканала «Тамыр» вышла в финал премии «ТЭФИ-KIDS» 2026 года. Об этом «Башинформу» сообщила директора канала Гульназ Кульсарина.

В тройке финалистов башкирская программа конкурирует с передачами «Навигатор» канала «Карусель» и «Вот это новости» канала «Первый Крымский» из города Симферополь. Российская премия в области детского, юношеского, семейного кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» в этом году проводится восьмой раз. На конкурс поступило более 200 работ по 12 номинациям. Среди финалистов популярные сериалы — «Папины дочки. Новые» и «Любопытная Варвара», киносказка «Буратино», ведущие проекта «Голос. Дети» Яна Чурикова и программы «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Безруков. Ранее обладателями Бронзового Орфея — высшей награды премии «ТЭФИ-KIDS» стали передачи «Гора новостей» и «Сәңгелдәк» телеканала «Тамыр».

Команда телеканала «Тамыр» в программе «КӘСЕП» рассказывает об уникальных ремесленниках, народных традициях. На конкурс был подан выпуск о легендарной башкирской шали. Съемки проходили в Зианчуринском районе. Жители деревни Башкирская Ургинка Эльвира и Шакир Зианбердины рассказали, как ухаживать за козами, а мастерицы фольклорного ансамбля «Йырау» показали весь этап вязания шали.

«Очень важно передавать детям наследие нашего народа, — говорит директор Детско-юношеского телеканала „Тамыр“ Гульназ Кульсарина. — Режиссер Адель Сунаргулова, автор сценария и редактор Зульфия Даянова, художник Айгуль Бикбаева смогли создать яркую, интересную, содержательную программу. Юный ведущий Нияз Якупов достойно прошел весь путь добычи „зианчуринского золота“».

Церемония награждения победителей премии состоится 26 октября в Москве в театре «Et Cetera».