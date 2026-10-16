Пожарные Башкирии покорили «огненную гору»

Сегодня, 16 октября, в Салаватском районе прошли соревнования по скоростному подъёму на гору Янгантау. Испытание на прочность прошли 76 пожарных, среди которых были представители государственной противопожарной службы, муниципальной и ведомственной пожарной охраны. Им предстояло преодолеть лестницу «1000 ступеней».

Старт для каждого участника давали отдельно, по времени, чтобы не мешать и не толкаться. Подъём проходил в полном боевом обмундировании и средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Это добавляло огнеборцам дополнительную массу, но к такой нагрузке они привычны, и до финиша дошли абсолютно все стартовавшие.

Самым быстрым стал Владимир Надеждин из специального управления ФПС № 103 МЧС России, он преодолел тысячу ступеней за 5,57 минут. Второй результат показал Ильгиз Бурханов, также представляющий спецуправление № 103, у него на покорение ушли 6,58 минут. Третьим стал Михаил Лопатин из специализированной пожарно-спасательной части главного управления, поднявшийся по лестнице за 7,2 минуты.

В общекомандном зачёте первое место заняло специальное управление ФПС № 103 МЧС России. Второй стала пожарно-спасательная часть «Газпром нефтехим Салават». Третье место у 28 пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по РБ.

Заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по РБ Илфат Халиков отметил, что забег стал настоящим испытанием силы, выносливости и командного духа.

«Каждый проявил невероятную стойкость и мужество, преодолев все трудности на пути к вершине, продемонстрировав скорость и железный характер в непростых условиях низкогорья и с дополнительной нагрузкой в виде тяжелой экипировки. Пусть этот успех станет стимулом для новых достижений и побед», — сказал Илфат Халиков.

Такие состязания проводятся на постоянной основе, отметили в ведомстве. Несколько лет назад пожарные уже покорили гору Торатау. Для соревнований выбираются самые интересные локации в самых красивых уголках республики.