Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
23:33 (UTC+5), 16 Октября 2026

Пожарные Башкирии покорили «огненную гору»

Добавить в предпочтительные источники Google
МЧС Башкортостана МАКС
Фото: МЧС Башкортостана | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист
Прослушать статью:

Сегодня, 16 октября, в Салаватском районе прошли соревнования по скоростному подъёму на гору Янгантау. Испытание на прочность прошли 76 пожарных, среди которых были представители государственной противопожарной службы, муниципальной и ведомственной пожарной охраны. Им предстояло преодолеть лестницу «1000 ступеней».

Старт для каждого участника давали отдельно, по времени, чтобы не мешать и не толкаться. Подъём проходил в полном боевом обмундировании и средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Это добавляло огнеборцам дополнительную массу, но к такой нагрузке они привычны, и до финиша дошли абсолютно все стартовавшие.

Самым быстрым стал Владимир Надеждин из специального управления ФПС № 103 МЧС России, он преодолел тысячу ступеней за 5,57 минут. Второй результат показал Ильгиз Бурханов, также представляющий спецуправление № 103, у него на покорение ушли 6,58 минут. Третьим стал Михаил Лопатин из специализированной пожарно-спасательной части главного управления, поднявшийся по лестнице за 7,2 минуты.

В общекомандном зачёте первое место заняло специальное управление ФПС № 103 МЧС России. Второй стала пожарно-спасательная часть «Газпром нефтехим Салават». Третье место у 28 пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по РБ.

Заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по РБ Илфат Халиков отметил, что забег стал настоящим испытанием силы, выносливости и командного духа.

«Каждый проявил невероятную стойкость и мужество, преодолев все трудности на пути к вершине, продемонстрировав скорость и железный характер в непростых условиях низкогорья и с дополнительной нагрузкой в виде тяжелой экипировки. Пусть этот успех станет стимулом для новых достижений и побед», — сказал Илфат Халиков.

Такие состязания проводятся на постоянной основе, отметили в ведомстве. Несколько лет назад пожарные уже покорили гору Торатау. Для соревнований выбираются самые интересные локации в самых красивых уголках республики.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru