Народный артист Башкирии показал детей погибшей в ДТП племянницы

Народный артист Башкирии Анвар Нургалиев в соцсетях показал детей своей племянницы Дианы Сафаровой, погибшей в трагическом ДТП в 2023 году. По словам певца, люди часто интересуются судьбой сирот.
У погибшей остались трое детей — двое мальчиков-близнецов шести лет и старшая дочка.
«Больше двух месяцев не видел детей Дианы. На гастролях был. Многие спрашивали про детишек, с ними все хорошо, Аишы (прим. ред. — старшая дочь Дианы) только дома нет», — рассказал артист.
Анвар Нургалиев посоветовал мальчикам старательнее учиться, при этом отметил, что в школе у него тоже «двойки» были.
Ранее Башинформ сообщал о гибели племянницы Анвара Нургалиева, блогера Дианы Сафаровой, в ДТП. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый сел за руль в нетрезвом состоянии. Он ехал на большой скорости и на обгоне не соблюдал боковой интервал. Это привело к тому, что автомобиль «Хонда Цивик», за рулем которого была Диана Сафарова, врезался в столб. Девушка сразу же погибла, а предполагаемый виновник аварии скрылся с места аварии.
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