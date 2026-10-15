В России зарегистрировали ещё один препарат для лечения онкозаболеваний

Минздрав России зарегистрировал препарат «Нимоланцим», передают сообщение ведомства федеральные СМИ. Международное непатентованное наименование — нимотузумаб. Лекарство помогает в лечении опухолей пищевода, головы и шеи, а также отдельных видов рака головного мозга.

В информации уточняется, что препарат показан пациентам старше 18 лет. Клиническая эффективность нимотузумаба изучалась в международных исследованиях II-III фаз у пациентов с различными злокачественными новообразованиями. По данным министерства, применение препарата в комбинации со стандартной противоопухолевой терапией продемонстрировало статистически значимое улучшение ряда показателей эффективности.