В Башкирии обновили состав координационного совета по «Движению Первых»

Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в состав координационного совета по взаимодействию с «Движением Первых». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В состав совета вошли семь новых членов: министр семьи, труда и социальной защиты Ольга Кабанова, и. о. министра финансов Светлана Малинская, главный федеральный инспектор по республике Алексей Окатьев, председатель Совета ректоров вузов, ректор БГМУ Валентин Павлов, руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, заведующая отделом по делам несовершеннолетних правительства Лилия Хабибуллина и первый заместитель министра культуры, и. о. министра культуры Фанур Шайхисламов.
Также изменены наименования должностей двух членов совета. Из состава исключены И. Ганиев, М. Гаязова, Л. Иванова и С. Сагитов. Указ вступает в силу со дня подписания.
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