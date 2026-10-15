Спикер Госдумы призвал регионы активнее запрещать вейпы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести весной 2027 года парламентские слушания о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей к ним в регионах.
«Вейпы сейчас могут запрещать регионы», — напомнил Вячеслав Володин, отметив, что число таких субъектов растёт. Законодательный запрет начнёт действовать с 1 марта 2027 года.
«Тема ключевая, важная — защита здоровья детей. И мы считаем, что тема запрета вейпов должна быть в приоритетной повестке законодателей регионов», — подчеркнул он.
К слушаниям смогут подключиться представители регионов и председатели заксобраний. Такой совместный формат работы покажет, какое количество регионов воспользовались своим правом, какое — нет и почему.
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