Названы кандидаты в новый состав Общественной палаты Башкирии

Сегодня, 15 октября, в Госсобрании — Курултае Республики Башкортостан прошло заседание комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религии. Депутаты рассмотрели представления некоммерческих организаций на кандидатов в члены Общественной палаты республики нового состава.

Как отметил председатель комитета Рустам Ишмухаметов, 12 декабря истекает срок полномочий Общественной палаты седьмого состава. В связи с этим с 7 сентября начата процедура формирования нового состава. Приём документов от некоммерческих организаций завершился 2 октября — в парламент поступили 18 представлений.

«Согласно закону об Общественной палате Республики Башкортостан, одна треть её состава утверждается Главой республики, ещё одна треть — Государственным собранием. Оставшуюся треть определяют уже утверждённые члены палаты», — пояснил парламентарий.

Все представления прошли правовую экспертизу. По итогам обсуждения комитет принял решение включить в список для голосования на заседании Госсобрания 27 октября следующих кандидатов:

Зарипов Булат Ришатович — от АНО ДПО «Школа тренеров Башкортостана»;

Таран Марина Александровна — от АНО «Объединение»;

Гильманов Артур Фаатович — от региональной организации поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья;

Гареева Айгуль Рашидовна — от благотворительного образовательного фонда «Мархамат»;

Фарахова Диана Тагировна — от АНО «Матери Республики Башкортостан»;

Валитов Тимур Венерович — от организации «Правовой лидер»;

Рахматуллина Зульфия Мухтаровна — от Фонда поддержки башкирского народа «Возрождение»;

Сафин Булат Анварович — от Центра общественной жизни Республики Башкортостан;

Волков Александр Анатольевич — от регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ;

Хузина Роза Владимировна — от АНО «МногодетОК»;

Некрасова Рита Анатольевна — от АНО «Виктория»;

Хомячук Анатолий Владимирович — от Нотариальной палаты Республики Башкортостан;

Габитов Ильгиз Раисович — от АНО «Трезвая жизнь»;

Нестеренко Виктор Николаевич — от АНО «Институт рационального природопользования»;

Исаргакова Лида Сагитовна — от АНО «Ломая барьеры»;

Зычков Александр Павлович — от Общественного совета по развитию гражданского общества;

Султанова Регина Рамзиновна — от Ассоциации благотворительных организаций.

Одной кандидатуре — Гайнановой Гульнаре Назиповне (от организации «Эра Здоровья») — было отказано во включении в список по причине неподтверждения документов, что организация ведёт деятельность в сфере защиты прав и интересов профессиональных и социальных групп не менее трёх лет. Это не соответствует требованиям закона республики об Общественной палате.

Добавим, что 27 октября на заседании Государственного собрания по кандидатам пройдёт рейтинговое голосование. По его итогам будут определены 10 человек, которые войдут в новый состав Общественной палаты РБ.